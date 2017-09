Ik, De vreemdeling

Verlegen schuifel ik het hotel binnen in de vreemde stad, in het verre land, waar de eerste lezing van mijn nieuwe project plaatsvindt. Als een Russische spion uit een B-film stel ik me verdekt op achter een pilaar, om eerst de ruimte te scannen voor ik het open veld betreed met het risico dat ik niemand heb om mee te praten. Mijn nieuwe collega's kennen elkaar en voor hen is deze eerste werkdag wellicht niets meer dan een gezellig wederzien. Ik sta hier zonder context, niemand behalve de regisseuse heeft enig idee van wie ik ben en ik kan letterlijk geen woord verstaan van wat de Scandinaviërs zeggen. Ik zie een paar blonde vrouwen en mannen met warrige kapsels de trap oplopen, herken de koppen die ik vooraf had gegoogeld, om te weten wie welke rol zou spelen, en sluip achter hen aan.