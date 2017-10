Iemand die haar plaats niet kende

ROMAN. Radiopresentatrice Gina neemt de trein naar Zeeland en belandt weer in de wereld van haar jeugd en het streng gereformeerde geloof. Franca Treur, bekend van Dorsvloer vol confetti, heeft met haar derde roman weer aan metier gewonnen.

Een roman over een vrouw die zich ontworstelt aan een streng gereformeerd Zeeuws milieu? Dan denk je onmiddellijk aan Franca Treur (°1979). Uit het niets kwam ze in 2009 de literatuur binnengedenderd met Dorsvloer vol confetti. In deze autobiografisch geïnspireerde roman beschreef Treur laconiek het doen en laten in een hyperorthodoxe boeren-familie op het eiland Walcheren, vanuit het perspectief van de 12-jarige Katelijne. Meteen leek Treur zich in het kielzog te nestelen van Maarten 't Hart, Jan Wolkers en Jan Siebelink. In ieder geval werd 'die roman met die rare titel' een van de meest bejubelde en best verkochte Nederlandse debuten van het laatste decennium.