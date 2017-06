Icoon in vrije val

Tot november 2009 was er geen vuiltje aan de lucht voor Tiger Woods (41). Sportief ging het hem voor de wind: op zijn 33ste had de Amerikaan al veertien majors op zijn naam staan. Maar dan ging het helemaal mis. Na een verhaal over een buitenechtelijke affaire in National Enquirer bekende Woods dat zijn roem en fortuin hem deden geloven dat hij zich alles kon permitteren. Hij bood publiekelijk zijn excuses aan, ging in behandeling voor zijn seksverslaving en trok zich een tijdje uit de sport terug - het signaal voor een aantal sponsors om hun samenwerking met Woods stop te zetten.