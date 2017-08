Hulp voor M-decreet net voor schooljaar

Niet elke leerling met specifieke zorgnoden zal meteen aan het begin van het schooljaar de nodige begeleiding krijgen, zo valt te horen bij het katholiek onderwijs. Vlak voor 1 september zijn nog enkele laatste cruciale maatregelen genomen om hulp vanuit het M-decreet mogelijk te maken. Zo werd gisteren op een stuurgroep van het departement Onderwijs, waar sociale partners en onderwijsverstrekkers in zetelen, duidelijk dat begeleiders vanuit het buitengewoon onderwijs buiten hun eigen regio leerlingen in het regulier onderwijs kunnen blijven ondersteunen. "Er was verwarrende informatie, maar die belangrijke vraag is nu opgelost", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Onze netwerken kunnen nu hun verantwoordelijkheid nemen." Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt het logisch dat de organisatie "wat tijd zal vergen"