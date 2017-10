Huizenruil voor designfreaks

Behomm is een nieuw platform voor huizenruil, maar alleen designliefhebbers met een fancy woning mogen meedoen. Klinkt elitair? Vond onze man ook... tot hij het probeerde.

Op vrijdagnamiddag 11 augustus sta ik na een veel te hete vakantie in Madrid weer thuis in mijn eigen woonkamer, rugzak voor mijn voeten, en valt het mij op hoe normaal alles voorkomt. Woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer bevinden zich in dezelfde staat als ik ze had achtergelaten. Niets zegt dat er hier iemand gewoond heeft tijdens mijn afwezigheid, met uitzondering van een half leeggegeten maxi-pack Special K-ontbijtgranen op het aanrecht, een witte fles Dove-bodymilk in de douche en een plantje op de vensterbank dat normaal niet op de vensterbank staat. Ana had de plant verplaatst omdat die er een beetje zielig uitzag.