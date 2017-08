Houston is broeihaard van infecties

De enorme massa vuil, stilstaand water in Houston brengt tal van gezondheidsrisico's mee. Wie in contact komt met het water - en dat is voor velen onvermijdbaar - stelt zich bloot aan tal van bacteriële infecties, legionella of ziektes die normaal door muggen worden doorgegeven, zoals zika of gele koorts. Die infecties brengen vaak symptomen als diarree en braken met zich mee. Als ook dat in die waterpoel terechtkomt, dan stijgt de kans op besmetting alleen maar. De gezondheidsrisico's na een orkaan zijn niet nieuw. Het probleem stak ook na hurricaneKatrina de kop op, toen bleek dat tal van mensen besmet waren met de bacterie vibrio, die cholera veroorzaakt. Reddingswerkers roepen nu iedereen op om zo weinig mogelijk water van de kraan te drinken, aangezien ook dat besmet kan zijn.