Houston, het vlagvertoon en de karaktertest voor Trump

Toen vorige week duidelijk werd met welke kracht Harvey op Houston afkwam, was de eerste reflex van het Witte Huis: 'doe niet zoals George W. Bush deed tijdens Katrina in 2005'. President Trump liet tijdens overleg in Camp David meteen weten dat hij intensief met Harvey bezig was. Dinsdag verscheen hij met de hooggehakte First Lady in Texas. Zaterdag keert hij, volgens plan, terug naar Houston. Voor Trump is Harvey een test. Amerikanen willen op een dergelijk moment leiderschap zien van de president, ook al kan hij concreet weinig uitrichten. Hij moet empathie tonen, de natie moed inspreken en zorgen voor federale steun met mankracht, geld en goederen.