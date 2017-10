host Hart en Ziel

Geef je huis een hart en ziel met deze unieke interieurwinkel. Gitte verzamelt er alleen bijzondere woonaccessoires, kamerplanten, papierwaren, juwelen en gifts, met een voorliefde voor natuurlijke materialen en handmade items.

Budget: Deze spullen vind je niet in een woonwarenhuis, noch aan de bijhorende prijzen, maar je zal hier ook niet blut buitengaan. Wow-factor: In de toekomst komen er zowel expo's als workshops aan - van breien tot mindfullness.

Laar 12, Borgerhout.

hartenzielwonen.be.

Berchem is een conceptstore rijker, en niet zomaar een: de focus ligt bij HOST (House Of Sweets and Things) op eco en duurzaamheid. Je shopt er unieke decoratie (tot de kledingrekken toe), kleding (duurzaam of recycled) en lekkers (veelal bio). Initiatiefnemers Laura en Eva zijn twee Antwerpse zussen met een gedeelde liefde voor gezelligheid, mooie dingen en de geur van warme appeltaart.