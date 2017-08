HORROR in je hoofd

De hel waarmee heldin Senua geconfronteerd wordt, zou een fantasieoord kunnen zijn waarvan er dertien in een dozijn gaan. Maar het verschil dat de Britse ontwikkelaars met deze videogame proberen te maken, is dat alles wat u ziet - of toch voor het merendeel - zich ook weleens in de geest van een door trauma aangetast hoofdpersonage zou kunnen afspelen. Ergens tijdens de eerste uren van Hellblade: Senua's Sacrifice wordt de naam van de grote tegenstander, die u dadelijk te lijf moet, alsmaar op knarsende toon herhaald, in een gekmakende cadans.