Hopen op een eigen land

De Koerden in Irak hebben in een referendum gestemd over onafhankelijkheid, de uitslag is pas later bekend. In de aanloop ging het in de theehuizen van de Koerdische stad Suleimaniya maar over één vraag: ja of nee?

Om uit te leggen waar het Koerdische referendum in Irak over gaat, verwijzen ze in het oudste theehuis van Suleimaniya naar de ontstaansgeschiedenis van Israël. "Lees Menachim Begin. De opstand. Als je dat doet, begrijp je waar het hier over gaat." Het is een van de stamgasten die dit zegt, Farhad Aziz Mohammed, 42 jaar, politiek onderzoeker. Het lijkt misschien onlogisch om in Irak te dwepen met een voormalige Israëlische premier, maar de Joden en de Koerden hebben veel gemeen, stelt hij. "De Arabieren zijn onze vijanden."