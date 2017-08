Hopen op een beurscrash

Dit jaar liepen de beurskoersen van technologieaandelen als Facebook, Amazon, Apple en Netflix al met een derde op. Google won ruim een kwart. De beurswaarde van het vijftal groeide met een duizelingwekkende 487 miljard euro. Geen wonder dat er her en der barstjes ontstaan in die benadering van 'the only way is up'. Kleinere gehypete techbroertjes als pakweg Snapchat bewezen nog maar eens dat techaandelen niet per definitie tot in de hemel groeien. 'Shorten' zit dan ook sinds enkele weken stevig in de lift. Professionele beleggers, vaak hedgefondsen, nemen almaar grotere posities in waarbij ze short gaan.