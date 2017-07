Hoofdverdachte vleesschandaal opgepakt

De Nederlandse hoofdverdachte van een paardenvleesschandaal met tentakels in heel Europa is opgepakt in België. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol . De arrestatie in België dateert al van enkele maanden geleden, maar raakte nu pas bekend. Het zou gaan om Jan F. (67), een beruchte Nederlandse vleeshandelaar. In Spanje pakte de politie 65 andere verdachten op. De Spaanse Guardia Civil ontmantelde samen met Europol de bende die paardenvlees verhandelde in Europa dat niet geschikt was voor menselijke consumptie. De zaak ging aan het rollen in 2013, toen de Ierse autoriteiten paardenvlees aantroffen in rundvleesburgers. In het vlees zat fenylbutazon, een ontstekingsremmer.