Homomagazine zonder hunks

Wie ooit een homomagazine heeft doorbladerd, weet dat die doorgaans grossieren in fotoshoots met gespierde binken, sauna-advertenties en Eurosong. Voor heel wat homo's zijn die bladen fijn om eens open te slaan, maar zich ermee vereenzelvigen is moeilijk. Ook voor de Amerikaan Ryan Fitzgibbon (29), oprichter van het magazine Hello Mr.. "Je ziet enkel mannen met moordlichamen die zelfvertrouwen en seks, véél seks uitstralen. Die beelden werken intimiderend. Als jonge homo zit je met zoveel twijfels over je uiterlijk, relatie- en seksleven.