Holebi's onder vuur in Marokko en Tadzjikistan

Zowel in Marokko als Tadzjikistan heeft de lgbt-gemeenschap het moeilijk. In dat laatste land moeten ze een verplichte medische screening ondergaan. En de Marokkaanse minister voor Mensenrechten liet zich wel erg laatdunkend uit over homo's.

Tadzjikistan, een land met goed 8,5 miljoen inwoners, telt 319 homoseksuelen en 48 lesbiennes. Althans volgens de officiële lijst die de overheid de voorbije weken opstelde. Iedereen op die lijst moet nu een verplichte medische screening ondergaan. Op die manier wil de overheid, naar eigen zeggen, de verspreiding tegengaan van seksueel overdraagbare aandoeningen. Mensenrechtenorganisaties maken zich al langer zorgen over de rechten van de lgbt-gemeenschap in het land en zien in de lijst een voorbode voor nog meer discriminatie. In Marokko is Mustafa Ramid, minister voor Mensenrechten, dan weer in opspraak gekomen.