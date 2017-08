Hoelang blijft dit nog straatbeeld?

Beelden ter ere van ons 'fout' - vaak koloniaal - verleden vind je overal in België. In Wilrijk bijvoorbeeld staat pater De Deken met zijn voet op de rug van een Afrikaan. In plaats van de beelden weg te halen, plaatsen we er vaak een plakkaatje bij. 'Iets niet doen is gemakkelijker dan iets wel doen.'

"Gevallen in dienst van de beschaving", zo staat het nog steeds in steen gebeiteld onder Den Olifant. Al bijna 70 jaar staat het 'Monument der Pioniers' er al in het Grupellopark van Geraardsbergen. Een koloniaal monument ter ere van de Geraardsbergenaars die hun leven lieten ten dienste van Belgisch Congo. Het grootste deel van die 70 jaar stond Den Olifant daar zonder noemenswaardig ophef, maar dat veranderde begin dit jaar.