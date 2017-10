Hoe ver staan we nu in het Bende-onderzoek?

Paul Ponsaers is emeritus hoogleraar criminologie aan de UGent.

Het was in 1988, ik was op dat moment journalist bij De Morgen, dat ik het boek De Bende, een documentaire publiceerde met collega Gilbert Dupont. Het was in de periode nadat het proces tegen de verdachten uit de Borinage met een gigantische sisser was afgelopen en het journaille naar mekaar keek met grote vraagtekens in de ogen. Welke richting moet dit nu uit? In het boek trachtten we een zo objectief mogelijk beeld te geven van de andere voorliggende pistes. Onvermijdelijk haast kwamen we daarbij uit op een aantal mogelijkheden. Toen was voor mij de meest plausibele piste die die verband hield met mensen die afkomstig waren uit het politieel apparaat en om diverse redenen hiermee in de clinch waren gekomen, les frustrés als het ware.