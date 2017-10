Hoe toegevoegde realiteit ons leven nu al vergemakkelijkt Meubels uittesten

Ikea lost met Place een prangend koopprobleem op: past iets wat ik koop wel in mijn interieur? Heel wat meubels die online worden besteld, worden teruggestuurd omdat ze uiteindelijk te groot zijn of niet in huis passen. De AR-technologie van Apple analyseert op de telefoon de omgeving met behulp van de camera, gyroscoop en bewegingsmeters. ARKit berekent de precieze plek in de ruimte en weet zo of die nieuwe Ikea-kast (letterlijk) in huis past. Ikea Place voor iOS

Simultaan vertalen

Stel: je loopt rond op een plein in Japan. Je ziet allerlei borden staan waarop aanwijzingen staan, maar je begrijpt er niets van. Wanneer je de camera van je smartphone naar zo'n bord richt, worden die borden via augmented reality vanuit het Japans rechtstreeks vertaald naar het Engels.