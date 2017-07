Hoe sprint je volgens het boekje?

"Een paar ellebogen heb ik wel gevoeld, ja. En er trouwens ook een paar uitgedeeld", zei LottoNL-Jumbo-sprinter Dylan Groenewegen zondag na de massasprint in Luik aan het einde van de tweede etappe. In de etappe van dinsdag ging hij tegen de grond nadat voor hem duw- en trekwerk eindigde in een valpartij. Vraag een sprinter naar het geduw, het geslinger en het ellebogenwerk in de laatste kilometers en het antwoord zal een laconiek "tja, hoort erbij" zijn. Vraag rond in de rest van het peloton en het antwoord zal zijn: bij sprinters zit een steekje los.