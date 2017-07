Hoe minder haar, hoe meer barbarij Lieven Trio

De gemiddelde Hollywoodfilm gaat over mensen, maar lijkt tegenwoordig gemaakt door apen. Bij de Planet of the Apes-franchise, die in 2011 een rebootkreeg, is het net omgekeerd: orang-oetans en chimpansees voor de camera, maar erachter staan duidelijk verstandige mensen die het intellect van de kijker niet onderschatten. Een verademing. Regisseur Matt Reeves en coscenarist Mark Bomback gaan verder op het politieke elan van het vorige hoofdstuk Dawn of the Planet of the Apes. In de nu volledig geëscaleerde oorlog tussen de met uitroeiing bedreigde mensen en de intelligente apen is lichaamsbeharing geen graadmeter voor barbarij: apenleider Caesar (Andy Serkis) toont zich menselijker dan de fascistische Kolonel (Woody Harrelson), gebrand op de vernietiging van het apenvolk.