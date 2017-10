Hoe Facebook belasten?

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt wekelijks

De nieuwe informatietechnologieën hebben een hele resem ondernemingen zien ontstaan die buitengewoon winstgevend zijn geworden. Ze prijken vandaag in de top tien van meest waardevolle ondernemingen in de wereld. Waardevol betekent hier de geldwaarde van alle uitstaande aandelen van deze ondernemingen. Hun kapitalisatie, zoals economen dat noemen. Alphabet (beter bekend onder de naam Google), Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba, zijn elk 400 miljard dollar of meer waard in de aandelenmarkten. Ze produceren haast niets tastbaars. Ze "maken" informatie. Deze informatie-ondernemingen kennen een buitengewoon succes. Ze geven ook aanleiding tot nieuwe problemen. Laten we die even onder ogen nemen. Wat het eerst in het oog springt bij informatie-ondernemingen is dat de marginale kost van de informatie die geproduceerd wordt nul is.