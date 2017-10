Hoe eerlijk zijn je kleren? JBC vertelt het u

Wie bij JBC door de rekken van hun I AM-collectie gaat, mag er zeker van zijn dat het modieuze jurkje met vogeltjes, die grijze sweater met opschrift en alle andere stuks door de handen zijn gegaan van arbeiders die een eerlijk loon kregen. Niet omdat de Belgische kledingketen dat zomaar belooft of beweert zoals velen doen, wél omdat je het als klant voortaan ook zelf kunt checken. Daarvoor lanceerde de retailer de Transparency Tool. Het principe is simpel: wie wat koopt, in de winkel of op de webshop, kan bij dat kledingstuk online meteen nagaan in welke fabriek de broek of de jurk gemaakt werd.