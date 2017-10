Hoe de NMBS 300 miljoen laat liggen

De NMBS heeft nog 300 miljoen euro aan onbetaalde boetes openstaan. Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Hij wil de straffeloosheid aanpakken met administratieve boetes. 'Maar dat is gevaarlijk', meent reizigersvereniging TreinTramBus.

Stiekem roken, zetels vuil maken of instappen na het fluitsignaal. Vorig jaar schreef de spoorwegpolitie 2.746 boetes uit voor overlast op de trein. Meestal ging het om onschuldige feiten, zoals reizigers die hun voeten op de zetel leggen. Of iets minder onschuldige, zoals het veroorzaken van vertragingen. De boete bedraagt gemiddeld 136 euro. Veel geld, zou je denken, maar toch is de opbrengst opvallend laag. Van de 374.308 euro aan boetes die vorig jaar werden uitgeschreven, is tot op heden 322.875 euro (86 procent) niet betaald.