Hoe de Führer uit Bouillon onsterfelijk werd

Léon Degrelle, leider van Rex, aanvoerder van het Waals Legioen en na WO II bij verstek ter dood veroordeeld, blijft door ons geheugen spoken. Dat komt omdat België nooit een manier gevonden heeft om met Degrelle om te gaan, zegt auteur Bruno Cheyns in een meesterlijke nieuwe biografie.

Lode Delputte s België klaar met Léon Degrelle? Neen. De tientallen kranten- en tijdschriftartikels waarin 's mans naam alleen het voorbije jaar weer opdook, spreken voor zich: de leider van Rex - alweer 23 jaar geleden overleden - fascineert, roept verontwaardiging op en is een ijkpunt voor al wie parallellen ziet tussen ons tijdvak en de jaren 30. In het Belgisch-Luxemburgse Gouvy bijvoorbeeld, een uur noordwaarts van Bouillon waar Degrelle in 1906 geboren werd, zoeken nabestaanden van oorlogsslachtoffers nog altijd naar gerechtigheid voor een moordpartij waar ze, zoals ze onlangs in De Morgen getuigden, Degrelle mee schuldig aan achten.