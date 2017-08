Hiv-vaccin met succes in België getest

Een aidsbehandeling werd met succes uitgetest in België, wat ons land één van de Europese pioniers maakt in de strijd tegen hiv. Vorige week onthulden Belgische onderzoekers de resultaten van een niet-gepubliceerde studie tijdens de internationale aidsconferentie in Parijs. Het gaat om een preventieve behandeling waarbij risicogroepen het antivirale middel Truvada innemen. Tweehonderd gewaarschuwde vrijwilligers uit risicogroepen namen deel aan de test. Hoewel één op de vier in de afgelopen drie maanden seksuele relaties aanging met meer dan vijftien anonieme partners werd geen van hen besmet. De resultaten ondersteunen de beslissing die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (VLD) begin juni al nam, toen ze aankondigde de preventieve medicatie terug te betalen bij personen met een verhoogd risico. België wordt daarmee het derde land waar dergelijke terugbetaling mogelijk is.