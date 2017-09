Hiervan ligt onze jeugd wakker

'Besef dat schoollopen een privilege is'

"Op mijn vijftiende ben ik aangekomen in het opvangcentrum in Overpelt. Na vier maanden ben ik een jaar lang Nederlands gaan studeren aan het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) in Roeselare om dan 'klassiek' school te lopen in Izegem. Op school heb ik echt ontdekt wie ik ben en waar ik voor sta. Vlaamse kinderen beseffen echt niet wat voor een privilege schoollopen is. "Het Vlaamse onderwijssysteem is wel nog voor verbetering vatbaar.