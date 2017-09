Hier zijn de nieuwe rolmodellen Grootschalige campagne op sociale media mikt op jongeren uit probleemwijken

Na de aanslagen van 22 maart en de recente onlusten in Borgerhout dreigt er fatalisme bij jongeren in probleembuurten in ons land. Ze hebben het gevoel dat ze niet meetellen, geen kansen krijgen. De Impact!-campagne van de Koning Boudewijnstichting en het Molenbeekse reclamebureau BBDO wil hen daarom een boost in zelfvertrouwen geven: 'Ja, jullie hebben wel een toekomst.' De campagne zet in op kwetsbare jongeren uit probleemsteden als Molenbeek, Antwerpen en Luik.