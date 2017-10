Hier mag u zich morgen aan verwachten

Voorlopig sluitstuk van maanden protest tegen het rechtse regeringsbeleid wordt de 'reactiedag', nu dinsdag. Hoewel de socialistische vakbond ACOD hier morgen alleen in staat, kan de hinder bij een aantal openbare diensten toch groot zijn.

NMBS

De grootste hinder wordt verwacht bij de spoorwegmaatschappij NMBS. Die waarschuwt haar reizigers alvast voor zwaar verstoord treinverkeer. Het spoorverkeer kan hinder ondervinden vanaf vanavond, 22 uur, tot dinsdagavond, 22 uur. Ook het internationale treinverkeer dreigt getroffen te worden. In Frankrijk wordt morgen eveneens gestaakt. "De NMBS betreurt dat deze staking het reistraject kan verstoren. Ze zal er alles aan doen om de reizigers in realtime en zo gedetailleerd mogelijk te informeren over het treinverkeer", zegt het spoorbedrijf in een persbericht. Onder meer op de website, de schermen in de stations en via Twitter wordt informatie verspreid.