Hielp politieman Brusselse terreurcel?

Als dispatcher had E.S. toegang tot geheime politie-informatie, die mogelijk terroristen geholpen heeft. E.S. had al voor de aanslagen in ons land contact met Yassine Atar, die belangrijke logistieke steun leverde aan de terroristen van Brussel en Parijs. Die laatste is ook de broer van de voortvluchtige Oussama Atar, volgens speurders een van de kopstukken van de Brusselse terreurcel en de neef van de broers El-Bakraoui, die zichzelf op 22 maart opbliezen. Wie profiteerde er allemaal van de gelekte informatie? Het is niet ondenkbaar dat ook andere terroristen via Atar informatie kregen. Denk aan de El-Bakraoui's, Mohamed Abrini - de man met het hoedje - of Salah Abdeslam.