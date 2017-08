Het zal niet elke boer windeieren leggen

Fipronil heeft ons land in een houdgreep. Aanvankelijk werden 86 bedrijven geblokkeerd, nu zijn dat er nog 50, ongeveer een zesde van de Belgische pluimveebranche. De sector is onthoofd. De Boerenbond schatte de financiële schade begin deze week op ruim 10 miljoen euro. Een forse klap, aangezien die sector normaal een jaaromzet van zo'n 204 miljoen draait. "De schade per bedrijf loopt in de tien- en zelfs honderdduizenden euro's", benadrukt Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerster van de Boerenbond. Dat bedrag blijft intussen maar stijgen.