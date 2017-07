Het Wiener-archief

Alfred Wiener (1885-1964) was een joodse arts en Duitse oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog. Bij zijn terugkeer in Duitsland was hij geschokt door het opkomende antisemitisme. In 1925 besloot hij de opkomst van het nazisme te documenteren. Het oorspronkelijke archief ging verloren nadat Wiener in 1933 naar Amsterdam emigreerde en later naar Londen. Daar richtte hij het Jewish Central Information Office op, een studiedienst voor de Britse regering. Na de oorlog begon het bureau getuigenissen in te zamelen van overlevenden van de holocaust. Het archief werd gaandeweg zo groot dat pas in 2013 werd begonnen met een digitale catalogus. In mei openbaarde het archief 450.000 pagina's van de VN-commissie over oorlogsmisdaden tijdens WOII. Voor De Morgen was dat de aanleiding om in de leeszaal aan Russell Square te zoeken naar vergeten Belgische oorlogsverhalen.