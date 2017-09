Het warme verhaal van zacht kasjmier

Er is wol en dan is er kasjmier. Voor de real deal moet je naar het noorden van India trekken. Eerst naar de Himalaya bij de Changpa-nomaden, waar de kasjmiergeiten leven, en dan naar de groene, Indiase Alpen, vlak bij het Dal-meer in Srinagar, de hoofdstad van de deelstaat Kasjmir. Hier wordt het kasjmier nog op de traditionele manier bewerkt, verwerkt en verkocht. Wanneer we de kans krijgen om het allemaal zelf te zien, om zowel de productie mee te maken als naar de oorsprong van het kasjmier te reizen, zo ergens pijnlijk hoog in het Himalayagebergte in het Ladakh- gebied, moeten we niet lang nadenken.