Het protest van de CEO's geeft de president blijvende littekens

Het signaal heeft de kracht van het ongewone en onverwachte. CEO's van multinationals spreken zich zelden uit over stijl en beleid van hun politieke leider. Business wordt door hen gezien als de mooiste der werelden en daar past geen filippica bij. Met zijn scabreuze reactie op de racistische aanslag in Charlottesville heeft Donald Trump de passieve sympathie van een aantal topmannen uit het Amerikaanse bedrijfsleven verloren. Uit protest stapten ze uit de economische adviesraad die Trump zelf had geïnstalleerd. Voor de president die van economie een heilige koe heeft gemaakt, is deze afvalligheid een blijvend litteken. Hij brieste van woede op Twitter. Het zijn ook geen kleine jongens die de dubbelhartige houding van Trump ten aanzien van haat en rassenrellen niet langer over hun kant laten gaan.