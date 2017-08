Het probleem dat er eerst geen was

Half november: Het Nederlandse voedselagentschap NVWA krijgt een tip over het gebruik van fipronil in de pluimveesector. De melding wordt onderzocht, maar "er is geen reden om aan te nemen dat ook eieren besmet zijn". Er wordt geen melding gemaakt aan ons land. 2 juni: Een Belgisch legkippenbedrijf meldt bij ons voedselagentschap FAVV "een mogelijk probleem" met fipronil. Het agentschap start een onderzoek en brengt het parket op de hoogte. Naar de buitenwereld wordt niet gecommuniceerd, omdat de omvang beperkt lijkt. 19 juni: Het FAVV neemt contact op met de Nederlandse collega's. Volgens het FAVV komt er weinig of geen informatie door en vertraagt daardoor het onderzoek. 20 juli: Er is een doorbraak na een huiszoeking bij Poultry-Vision, een Kempisch bedrijf dat producten levert tegen pluimveeziekten.