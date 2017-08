Het nieuwe tv-seizoen getipt

Open keuken met Sandra Bekkari

Wat? Het nieuwe dagelijkse kookprogramma van VTM met Sandra Bekkari, de nieuwste oppergod aan het Vlaamse kookfirmament. Of toch als je je daarvoor baseert op de lijstjes van best verkochte kookboeken. Waarom kijken? Verandering van spijs doet eten. Wie het na ruim 1.800 afleveringen gehad heeft met Jeroen Meus, kan vanaf nu op VTM afstemmen. Waarom niet kijken? U vindt dat het not done is om een lekkere kaassaus te vervangen door fijngehakte bloemkool. Of u hebt een hekel aan al die superzaden die je ontzettend veel energie zouden geven. Maandag-vrijdag, 18 uur, VTM