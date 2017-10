Het nieuwe pond lijkt wel erg veel op die dekselse euro

Het Verenigd Koninkrijk is een klein beetje Europeser geworden. De eilandbewoners blijven links rijden, in mijlen rekenen en geloven in de brexit. De verandering zit hem in de nieuwe munt van een pond, die de oude nu officieel heeft vervangen en verdacht veel lijkt op de euro.

Eind maart reeds verscheen 'de Britse euro' in het betaalverkeer. De twaalfhoekige munt is, net als de euro, zilverkleurig met een gouden rand. Op de ene zijde staat koningin Elizabeth en op de andere een roos, een prei, een distel en een klavertje. De planten van de vier Britse naties groeien uit de kroon. Dit deel van de munt is ontworpen door een 15-jarige scholier. Britten was gevraagd typisch Britse symbolen te tekenen. Tot de inzendingen behoorden kopjes thee, een weerkaart en de rode tong van de Rolling Stones.