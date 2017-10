Het jeansjasje der jeansjeasjes wordt vijftig

Vijftig jaar geleden ontwierp Levi's een jasje dat de geschiedenis zou ingaan als hét jeansjasje. De twee borstzakjes, die kenmerkende zomen vooraan, aanpasbare riempjes in de flanken en een breed, rechthoekig achterpaneel zijn typische kenmerken van 'Type III 70505' dat in de volksmond ook wel een 'trucker jacket' heet. Het jasje komt intussen in de kleerkast van elke bevolkingsgroep, leeftijdcategorie én subcultuur terug. Omdat het een neutraal stuk is, maar ook omdat het zich makkelijk laat personaliseren. En dat geldt nu net zo goed als vroeger: scheurden punkers en motards er de mouwen af, dan naaien fashionista's er nu borduurwerken van tijgers en romantische teksten op.

Hiphophartiest Coely:

'Iedereen heeft al een blauw jasje, wij willen opvallen'

Om te tonen dat de jasjes nog niets aan populariteit hebben ingeboet, organiseerde Levi's een EXPOSITIE waarbij per land een team een jeansjasje mocht personaliseren.