Het dubbelleven van een dode undercoverflik

De wereld van politievrouw Jo Gillespie stort in als haar echtgenoot en collega Ryan tijdens de dienst in verdachte omstandigheden doodgeschoten wordt. Ze vreest dat haar oversten in Yorkshire de zaak als een werkongeval zullen toedekken en besluit om verlof op te nemen om voor haar kinderen Melly en Hal te zorgen en met hulp van colle-ga Jack Clark op zoek te gaan naar de waarheid. En die blijkt veel schokkender dan verwacht. Ze ontdekt dat haar man geen doorsnee flik was maar een undercoveragent die al drie jaar infiltreerde in crimi-nele milieus. Terwijl ze tijdens haar speurtocht van de ene verbazing in de andere valt, begint Jo te begrijpen dat haar man een onwaarschijnlijk dubbelleven leidde en haar zelfs thuis liet afluisteren.