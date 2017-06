Het Brusselse manna is er niet toevallig

De scandalitis rond de Brusselse mandaten, die nu ook heel Franstalig België in een crisis stort (en dus België), is geen toeval maar eerder geprogrammeerd. Ruim een kwarteeuw geleden pacificeerde Jean-Luc Dehaene na twintig jaar geruzie het gewest, onder meer door alle potentiële onruststokers een job te geven. Tien jaar geleden krikte toenmalig cdH-voorzitster Joëlle Milquet, via een subtiel driebandspel met Bart De Wever, de Parti Socialiste in de rooms-blauwe meerderheid die Yves Leterme toen wilde vormen. Dat leverde vijf jaar van de diepste communautaire crisis ooit in dit land op. Als Milquets opvolger Benoît Lutgen nu die in vreselijke pijnen gesmede band verbreekt, kan het niet anders dan dat het land davert.