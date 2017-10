Het Britse antwoord op Monroe

Haar foto leukte de kamer op van duizenden jongemannen. Zo goed als zij was met haar borsten, zo slecht verstond 'Sabrina' de kunst van het ouder worden. Ze werd zo eenzaam dat het nieuws van haar dood pas elf maanden later bekend raakte.

Haar jeugd was ook al geen lachertje, geplaagd als ze werd door reuma en kinderverlamming. Ze was de dochter van een naaister en een ingenieur mechanica en zwom op haar negende sneller dan jongens van vijftien. Ze heette Norma Ann Sykes, een dapper kind met plannen om het Kanaal over te zwemmen. Alles veranderde toen ze in de puberteit kwam. De daarbij horende geslachtskenmerken veranderden haar in de rondborstige Sabrina. Ze werd rijk bedeeld door moeder natuur, en had wat genoemd wordt: een zandloperfiguur.