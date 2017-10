Het Belgische model

In februari 1968 interpelleerde de balsturige, Vlaams-gezinde CVP- volksvertegenwoordiger Jan Verroken de eigen regering-Van den Boeynants over de kwestie 'Leuven Vlaams'. Daarmee liet hij het kabinet vallen, maar tegelijk redde hij zo misschien wel het land. Door die politieke crisis kon het aanzwellende verzet over de communautaire verhoudingen gekanaliseerd worden. Het werd de aanhef van een reeks staatshervormingen die van België het federale land gemaakt hebben dat we nu kennen. De Belgische staatsvorm is frustrerend complex en imperfect. Desondanks heeft hij er wel toe geleid dat de grote gemeenschappen hier vredig met elkaar leven, een enkel verdwaald geweerschot in Voeren niet te na gesproken. Dat is niet niks. Zelfs met zijn prijzige kluwen van onvolmaaktheden valt dit Belgische model te verkiezen boven het riskante conflictmodel dat Spaanse en Catalaanse politici nu tot het uiterste uittesten.