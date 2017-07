Herkent u deze daders? Nee, want ze bestaan niet

Het stond in de krant: een meisje van achttien jaar vertelde eind juni dat ze na een galabal van haar school in het casino van Oostende was verkracht. Haar verklaring was erg gedetailleerd: haar vriendje van achttien had moeten toekijken hoe twee vreemdelingen zich op het strand aan haar vergrepen. Een derde bedreigde haar vriend intussen met een mes. "Mijn collega moest een robottekening van de daders maken. Achteraf zei hij onmiddellijk dat hij voelde dat er iets niet klopte. Hij kreeg gelijk. Enkele dagen later bleek het verhaal van A tot Z verzonnen", zegt Peter Clauwaert (53) van de federale politie.