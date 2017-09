Hendrickx krijgt laatste kans op Spelen

Het is erop of eronder voor Jorik Hendrickx (25) tijdens de Nebelhorn Trophy, een prestigieuze competitie waar hij vorig jaar tweede werd. Als hij die prestatie kan evenaren, mag hij zijn zus Loena vergezellen naar Pyeongchang, want de top zes kwalificeert zich voor de Winterspelen. De concurrentie is niet min. Tijdens de Nebelhorn Trophy treden 25 schaatsers aan. Op het WK finishte Hendrickx pas 21ste na een val bij zijn drievoudige sprong. Op de Winterspelen van 2014 in Sotsji werd hij nog zestiende. In Oberstdorf gaat hij vandaag in de korte kür beter niet in de fout, beseft hij.