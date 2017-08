Helpers of handlangers?

Gisteren besliste de ngo Save the Children geen migranten meer op te pikken in de Middellandse Zee. Hulporganisaties liggen - soms letterlijk - onder vuur, omdat ze als taxidienst voor mensensmokkelaars zouden fungeren. Maar vorige week was het nog business as usual op de Vos Hestia, het reddingsschip van Save the Children. Een ooggetuigenverslag.

Romain Lasjuilliarias is afgepeigerd als hij om drie uur 's nachts naar zijn hut loopt. Hij zet zijn witte helm af en klikt de clipsluiting van zijn blauwe zwemvest los. Voor de laatste maal vandaag wast hij zijn handen met antibacteriële zeep. Hij mag eindelijk slapen. De afgelopen zes uur heeft de Fransman meer dan driehonderd vluchtelingen aan boord gehaald van de Vos Hestia, het schip dat door de hulporganisatie Save the Children wordt gebruikt om bootmigranten te redden.