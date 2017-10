Heibel over Stedelijk Museum Amsterdam

Het Stedelijk Museum Amsterdam staat in het oog van de storm. Het gaat om zeshonderd kunstwerken die het museum vorig jaar zou hebben gekregen van de Duitse verzamelaar en kunsthandelaar Thomas Borgmann, maar waarvan nu blijkt dat er wel degelijk voor betaald is. Uit contracten die NRC Handelsblad heeft ingezien, blijkt dat voor zes schilderijen van Michael Krebber en de installatie Subject Driven van Matt Mullican in totaal 1,5 miljoen euro is betaald aan Borgmann. Volgens de krant beweerde het museum aanvankelijk dat er geen aankopen waren gedaan en ze stonden ook niet in het jaarverslag. Er is ook heibel over directeur Beatrix Ruf. Door een aantal mandaten in aankopencommissies dreigt belangen- verstrengeling. Het museum spreekt over 'menselijke fouten'.