Heerlijk neuten over cakes en koekjes

De redactie van De Morgen zet de blik op oneindig. Vandaag: Robin Broos is verlekkerd op Bake Off Vlaanderen. "Alweer een onverwachte, emotionele climax, toch voor mij. De wonderboy pakt de kroon, maar we verliezen de prachtige, lieflijke Julia. Ze was té goed. Als een dolle pony waar niemand op kan rijden, maar waarvan het verlies ondraaglijk is." Voor alle duidelijkheid: dit citaat is geen fragment uit een verslag in de paardensport, maar een live-newsfeed bij het Britse tv-programma The Great British Bake Off. Niet op de website van de zender of een tabloid. Nee, van The Guardian. Want heel Engeland bakt en daar haalt zelfs een kwaliteitskrant haar neus niet voor op. "The show where precision, perfection and pastries is the name of the game."