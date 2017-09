Heeft een vrouw hoge nood, dan rest alleen de goot

"Als vrouw kun je ook in een urinoir plassen. Het is misschien niet prettig, maar het zou wel kunnen." Dat zei de Amsterdamse kantonrechter begin deze week tegen Geerte Piening (23), die een boete uit 2015 kwam aanvechten. Drie agenten betrapten de vrouw op heterdaad op wildplassen, tijdens een avondje stappen op het Leidseplein. Ze moest hoogdringend, mocht geen café meer in ("sluitingsuur, mevrouwtje") en het dichtstbijzijnde openbare toilet was 2 kilometer verder. Na een snelle risicoanalyse (haal ik het nog tot thuis?)