Hebt u een schatje of een kreng in huis?

Is uw kat duidelijk links- of rechtspotig? Gefeliciteerd, u heeft waarschijnlijk een vriendelijk, speels, aanhankelijk huisdier. Geen duidelijke pootvoorkeur? Helaas: de kans is groot dat het beestje neurotische trekjes heeft en angstiger, agressiever en minder gehoorzaam is dan de kat die altijd alles rechts of juist links doet.

We zijn ons er niet van bewust, maar net als mensen hebben dieren vaak een duidelijke voorkeur voor links of rechts - of het nu om marmotten en buideldieren gaat, of honden of chimpansees. Bij een voorkeur voor links is de rechterhersenhelft actiever en bij een voorkeur voor rechts is de linkerhersenhelft dominant. Omdat de twee hersenhelften niet precies dezelfde functie hebben, zou hand- of pootvoorkeur iets kunnen zeggen over de persoonlijkheid van mensen en dieren.