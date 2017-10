Harvey Weinstein: van zwijn naar spijtoptant?

Hollywood-producent Harvey Weinstein (65) is door zijn eigen bedrijf op non-actief gesteld. Hij is verantwoordelijk voor succesvolle films als Pulp Fiction, The King's Speech en Good Will Hunting. Maar ook voor decennialange seksuele intimidatie, zo blijkt.

Als er een grond van waarheid schuilgaat in de fictiereeks Mad Men, is het dit: westerse mannen waren in de jaren 60 echte zwijnen. En laat net dat het excuus zijn dat de machtige Hollywood-producent Harvey Weinstein inroept om zijn losse zeden te vergoeilijken. "Ik ben groot geworden in de jaren 60 en 70, toen alle regels over gedrag en werkplekken anders waren", schrijft hij. "Dat was de cultuur. Ik heb geleerd dat het geen excuus is, niet op kantoor noch daarbuiten. Tegenover niemand." Weinstein reageert daarmee op de lijst aan beschuldigen over seksuele intimidatie.