Harvey geselt Texas

Duizenden mensen op het dak van hun ondergelopen woning of verschanst in de kelder, via sociale media noodkreten de wereld in sturend: Texas probeert Harvey te doorstaan. Met angst en beven wacht de zuidelijke Amerikaanse staat af wat de inmiddels tot tropische storm afgezwakte orkaan nog meer aan verwoestends in petto heeft.

Volgens de autoriteiten komt de meeste overlast niet van de rukwinden zelf, maar van de stortregens en overstromingen in de dagen erna. Reddingsteams in de 2,3 miljoen inwoners tellende hoofdstad Houston kwamen handen en materieel tekort om te kunnen voldoen aan de massale en wanhopige roep om hulp van burgers in de wijken die al zijn getroffen door stijgend water. Naar verwachting zullen de overstromingen de komende dagen verder toenemen, met op sommige plekken meer dan 60 centimeter water boven het huidige niveau.