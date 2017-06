Hamilton wint, McLaren wekt medelijden

Er was een andere winnaar dan twee weken geleden, maar voorin is het nog altijd Mercedes tegen Ferrari. In de subtop, ook nog altijd: Max Verstappen die zijn geduld verliest. En in de buik van het peloton een McLaren waar Alonso en Vandoorne niets mee kunnen uitvreten.

Vijf minuten na de start lag de Canadese grand prix al in een definitieve plooi. Hamilton had gewoon gedaan zoals hoort voor de man op pole position: als leider door de eerste bocht. Achter hem had Verstappen er voor gezorgd dat het er plots makkelijker uitzag dan vijf minuten eerder, voor de leider. Met een verbluffende start vloog de Nederlander voorbij Vettel, tweede op de grid. Maar hij tikte de Ferrari daarbij aan. Goed voor Hamilton.